انطلاق المرحلة الثانية من حملة "إحساسك نعمة" لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

انطلقت اليوم الأحد، المرحلة الثانية من الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية "إحساسك نعمة" بإشراف وزارة الصحة، برعاية شركة إيفا فارما، إحدى الشركات الرائدة في صناعة الدواء، وبمشاركة المعهد القومي للسكر والجمعية المصرية للقدم السكري والجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب.

تشمل المرحلة الثانية من الحملة عودة القوافل الطبية بالمحافظات المختلفة، بعد توقف عدة أشهر بسبب الظروف الاستثنائية الخاصة بفيروس كورونا، بما يضمن اكتشاف المصابين بـ"التهاب الأعصاب الطرفية"، بالاستعانة بأطباء متخصصين، وإجراء الفحوصات الخاصة بمرض السكر، وصرف العلاجات الخاصة به بالمجان.

وقال الدكتور هاني عارف، أستاذ أمراض المخ والأعصاب وعضو الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب، خلال احتفالية إطلاق المرحلة الثانية من حملة "إحساسك نعمة"، إن التهاب الأعصاب الطرفية من أهم مسببات الإعاقة الحركية.

وأوضح "عارف" أن هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى الإصابة بالتهاب الاعصاب، على رأسها مرض السكر، موضحًا أن التهاب الأعصاب السكري من أبرز المضاعفات التي تصيب مريض السكر.

وكشف عن أن نصف مرضى السكر يصابون بمشاكل في الأعصاب الطرفية بدرجات متفاوتة، منوهًا بأن التهاب الأعصاب يؤثر بصور مختلفة على المرضى، ومن الممكن أن يسبب الإعاقة وعدم القدرة على الحركة

وعن أعراض الإصابة بالتهاب أعصاب، نوه بأن الشعور بألم في أعصاب الجسم، وضعف وإجهاد شديد، و"تنميل" الأطراف، والشعور بثقل شديد في الأطراف، مشدداً على ضرورة التوجه للطبيب المختص في أسرع وقت عند ظهور أحد هذه المؤشرات.

وأضاف: هناك أشكال مختلفة لآلام الأعصاب، منها الألم الذي يمتد من أسفل الظهر عبر الفخذ إلى الساقين، والتي تنتج عن جذور الأعصاب المتهيجة في العمود الفقري والمعروف بـ"عرق النسا"، مشددا على أهمية الاكتشاف المبكر وعلاج السبب الرئيسي للالم، سواء كان مرض السكر أو مشاكل العمود الفقري، بما يساعد في تحسن الحالة العامة للمريض.

وقال الدكتور يسري الهواري أستاذ جراحة العظام كلية الطب جامعة القاهرة، إن مصر السكر مرض صامت، وقد يصاب الشخص بمضاعفات مثل التهاب الأعصاب دون أن يكتشف إصابته بالسبب الرئيسي، وهو مرض السكر.

وتابع: "الإحساس بالألم نعمة لأنه يعطي الشخص جرس إنذار عن وجود مشكلة صحية ما"، مؤكدًا أن وجود أدوية متعددة يمنح المريض خيارات أفضل وأكثر.

من جانبه، أشار الدكتور أشرف النحال أستاذ جراحة العظام بكلية الطب بالقصر العيني، إلى أن حملة "إحساسك نعمة" هي الأولى من نوعها للتوعية بالتهاب الأعصاب الطرفية، موضحًا أن حققت تواجد فعلي من خلال القوافل المختلفة التي تواجدت على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن الحملة تتماشى مع التوجهات الرئاسية وخطة وزارة الصحة لمواجهة الأمراض المزمنة، وعلى رأسها مرض السكري وما يسببه من مضاعفات، مشددًا على أهمية هذه الحملات خاصة ظل جائحة كورونا، بما يضمن توعية الفئات الأكثر خطورة في حالة إصابتها بالفيروس.

وفرق "النحال"، بين آلام الأعصاب، والآلام التي نشعر بها في الأوقات العادية مثل الآلم المفاصل والعظام والظهر، موضحًا أن الآلام الناتجة عن الأعصاب غالبًا ما يصحبها إحساس المريض بالتنميل والحرقان، وهو ما يعد مؤشرا على وجود مشكلة في الأعصاب.

حضر الاحتفالية الفنانة نهال عنبر سفيرة الحملة، التي أشادت بما تقدمه الشركة من خدمات للمريض تحت رعاية وزارة الصحة والسكان.

وقالت إن الحملة تشمل نشر الوعي والتثقيف الصحي، مع تقديم خدمة الاستشارات المجانية لمرضى السكر بما يساعدهم على الحصول على المعلومة الصحيحة، خاصة في ظل المخاوف من فيروس كورونا.