أخبار عاجلة

"العدل": تمديد صلاحية الوكالة الإلكترونية لمدة عام -
وزير الصحة: ولي العهد كان يتابع وصول اللقاحات وحريص على توفيرها للجميع بعدالة -
بميزانية تاريخية.. "اليونان" تستعد "عسكرياً" لمواجهة التهديدات التركية -
لجنة تحكيم مهرجان الإبل تحذر: عدم الالتزام بالتعليمات يؤدي إلى الاستبعاد -
للحد من الحوادث.. الداخلية تفحص سائقي حافلات المدارس -
شرطة الكهرباء تضبط 12 ألف قضية سرقة تيار ومخالفة تعاقد -
"المرور": ضبط 48 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات في 13 محافظة -
الأمن الاقتصادي يضبط 4429 مخالفة ظواهر سلبية في يوم واحد -
لدوره في نشر الوسطية.. تكريم رئيس منطقة الأقصر الأزهرية -
الصحة العالمية: سنساعد آسيا والمحيط الهادئ بلقاحات ضد كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"هيئة المجتمعات العمرانية": فتح باب التقدم لحائزي الأراضي بمنطقة صحراء الأهرام للتقنين

Print
"هيئة المجتمعات العمرانية": فتح باب التقدم لحائزي الأراضي بمنطقة صحراء الأهرام للتقنين "هيئة المجتمعات العمرانية": فتح باب التقدم لحائزي الأراضي بمنطقة صحراء الأهرام للتقنين

مصراوي Masrawy

03:16 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، عن فتح باب التقدم اعتباراً من اليوم 13/12/2020 ، وحتى 24/12/2020، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضى الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى رقم 566 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة 880.99 فدان (منطقة صحراء الأهرام)، ومساحة 21.83 فدان، نقلاً من الأراضى المخصصة لمحافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد.

وأوضح هلال، أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة 6 أكتوبر، على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجاناً، ويتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع + صورة)، ورفع مساحي من جهة معتمدة، مؤكداً أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحذر نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يُعتد به من قبل الهيئة، وذلك حرصاً من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع فى معاملات غير قانونية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

شبكة عيون الإخبارية