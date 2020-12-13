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الرئيس يتابع إنشاء معامل الفحص المركزية النموذجية بالموانئ على مستوى الجمهورية

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الرئيس يتابع إنشاء معامل الفحص المركزية النموذجية بالموانئ على مستوى الجمهورية الرئيس يتابع إنشاء معامل الفحص المركزية النموذجية بالموانئ على مستوى الجمهورية

مصراوي Masrawy

03:09 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة إنشاء معامل فحص مركزية نموذجية بالموانئ على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس بالبدء الفوري في الخطوات التنفيذية لإنشاء المعامل المركزية بالموانئ المصرية بهدف حوكمة وسرعة إجراءات الإفراج الجمركي بشكل آمن وسليم، واقتصار عدد الجهات الضالعة في تلك العملية بوجود معمل مركزي نموذجي بكل ميناء، مع الميكنة الكاملة والربط الإلكتروني لتلك المعامل مع منظومة الموانئ.

كما وجه الرئيس بتطوير الإطار القانوني والتشريعي الحالي المنظم لنشاط معامل الموانئ، بما يتواكب مع عملية التحديث الشامل للمنظومة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض الموقف الحالي لسلسلة المعامل المتواجدة بالموانئ وكذلك المطلوب إنشاؤها، سواء من ناحية التكلفة المالية او الأجهزة الفنية المطلوبة، وذلك على صعيد جميع الاختصاصات المعملية صناعياً وغذائياً وزراعياً وطبياً، في كافة الموانئ البحرية والجوية والبرية على مستوى الجمهورية.

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