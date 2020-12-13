★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير وسامح غيث:

طالب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، جماهير القلعة الزمالك، بالاستمرار في مساندة النادي حتى عودة مجلس إدارته من جديد.

جاء ذلك فور خروجه من مجلس الدولة، وصدور قرار من محكمة القضاء الإداري بتأجيل نظر طعن مرتضى منصور، وعدد من أعضاء مجلس الزمالك السابقين على قرار وزير الشباب والرياضة يإيقاف النادي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي إلى جلسة 3 يناير؛ للحكم.

وقال مرتضي منصور في رسالة للجماهير، اليوم الأحد: "أنتوا السبب الأول والأخير في نجاح الزمالك.. لا تتوقفوا عن دعمه ومساندته".

وأضاف: "أوعوا تنزلوا الشارع واكتموا غضبكم وهناخد حقنا بالقانون"، فيما انتقد عدد من القرارات التي أصدرها رئيس مجلس إدرة الزمالك المؤقت المستشار أحمد فخري من بينها إيقاف مدير الشؤون القانونية، وإعادة عضوية بعض الأعضاء.

كانت وزارة الشباب والرياضة، قررت إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك، وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، إضافة إلى إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة المستشار أحمد فخري.