20 ديسمبر.. الحكم على "طفل المرور" و3 من أصدقائه بتهمة تعاطي الحشيش وإهانة شرطي

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمود السعيد:

حجزت محكمة الطفل المنعقدة بالأميرية، اليوم الأحد، الحكم على طفل المرور و3 من أصدقائه بتهمة تعاطي الحشيش وإهانة شرطي لجلسة 20 ديسمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار إسلام نجيب، وعضوية المستشارين كرولس عاطف، وإسلام أيمن.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات بإحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب و تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير.

وذكرت النيابة العامة في بيان أنها أقامت الدليل قبل المتهمين من حاصل اقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم "أحمد" و4 آخرين من أصدقائه بعد نشرهم فيديو يسخر من موظفين عموم وإهانة شرطي مرور وقيادة سيارة بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها.