الإمارات وتركيا تقتربان من استئناف الرحلات الجوية بينهما

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مصراوي Masrawy

دبي- (د ب أ):

نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، عن مصادر مطلعة القول إنه سيتم استئناف الرحلات الجوية بين تركيا والإمارات العربية المتحدة خلال أيام، وذلك للمرة الأولى منذ أجبرت جائحة كورونا السلطات حول العالم على إغلاق مطاراتها في وقت سابق من العام الجاري.

ونقلت الوكالة عن متحدثة باسم شركة "فلاي دبي"، المملوكة لحكومة دبي مثلها في ذلك مثل "طيران الإمارات"، القول إن الشركة ستستأنف الرحلات الجوية بين دبي وإسطنبول بداية من السابع عشر من ديسمبر الجاري.

كما نقلت عن مصادر، طلبت عدم ذكر أسمائها، أن الخطوط الجوية التركية تخطط لاستئناف تشغيل هذا الخط في غضون أيام.

وأبقت الخطوط الجوية التركية وطيران الإمارات على تعليق الرحلات بين مركزي أعمالهما رغم مضي الناقلتين في استعادة جداول ما قبل الجائحة. ولم تكشف أي منهما عن السبب في استمرار تعليق الخدمات. وتزامن استمرار التعليق مع تفاقم التدهور في العلاقات بين البلدين.