رئيس "بيونتيك" الألمانية: هذا موعد السيطرة على وباء كورونا

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أكد مؤسس شركة "بيونتيك" الألمانية التي أنتجت مؤخرا مع شركة فايزر لقاحها المضاد لفيروس كورونا، أن الوباء العالمي ستتم السيطرة عليه بنهاية الصيف المقبل.

وقال أوغور شاهين، مؤسس" بيونتيك": "نأمل أن نتمكن من طرح اللقاح بسرعة كبيرة، مما يقلل بشكل كبير الضغط على المستشفيات".

وأضاف شاهين لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الأمر سيستغرق تحصين 30 بالمائة من الأمريكيين باللقاحات لبدء ملاحظة الفرق، مشيرا إلى إمكانية حدوث ذلك بحلول أبريل المقبل، على أن يتم السيطرة على الفيروس عالميا مع نهاية صيف 2021.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي إيه) الجمعة رسميا، الموافقة الطارئة على لقاح كورونا الذي أنتجته شركتي فايزر وبيونتيك، مما يمهد الطريق رسميا لتوزيع العلاج الذي طال انتظاره على نطاق واسع.

وفي حديث سابق مع "رويترز"، قال رئيس "بيونتيك" إن العقبة الأبرز أمام اللقاح المضاد لكوفيد 19 يتمثل بزيادة التصنيع لتلبية الطلب الضخم.

وأضاف: "من الواضح جدا أن هناك حاجة لجرعات أكثر، ونعالج هذه المسألة، أي كيف ننتج جرعات أكثر."

وتوقع أن تحصل الشركات على موافقة مشروطة من وكالة الأدوية الأوروبية بحلول نهاية الشهر، ويمكن أن تبدأ في طرح لقاح في الدول الأوروبية في أوائل العام المقبل.

ومن بين الطرق التي يأمل شاهين أن يزيد بها المعروض، تقديم موعد الاستحواذ على مصنع "بيونتيك" الذي تبلغ طاقته 750 مليون جرعة سنويا، والذي تم شراؤه من شركة "نوفارتيس" في ماربورغ بألمانيا.