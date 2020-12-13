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صادم.. ما حدث لرجل رقص على جناح طائرة

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فيديو صادم.. ما حدث لرجل رقص على جناح طائرة صادم.. ما حدث لرجل رقص على جناح طائرة
خلع نعليه وحاول صعود الجناح الرأسي ولكن

فيديو صادم.. ما حدث لرجل رقص على جناح طائرة

حتى لو كان هذا الشاب مصابًا بمرض عقلي، ففي داخله بالتأكيد رغبة طفولية جامحة جعلته يقفز فوق سور مطار بمدينة

لاس فيجاس، ويتسلق جناح طائرة ركاب تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" أمس السبت، ثم يخلع نعليه ويرقص ويجري بفرح حتى يسقط من على الجناح مصابًا.

وحسب صحيفة "ميل أون لاين" البريطانية، أخرجت الراكبة إيرين إيفانز جوالها، والتقطت للرجل الذي كان يرقص

على جناح الطائرة التي كانت تستعد للإقلاع من مطار ماكاران الدولي بولاية نيفادا، متوجهة إلى بورتلاند بولاية أوريغون، بينما كانت سيارات الشرطة تحيط بالطائرة للقبض عليه.

كان الشاب يحرك يديه متحديًا الهواء، ثم يجلس متخيلاً أنه يلتقط صورة سيلفي على الجناح، كان يجري ثم يزحف، وأخيرًا يخلع حذاءه ويلقيه على الأرض ويحاول صعود الجناح الرأسي للطائرة البوينج 737، بينما يطارده شرطيان على الجناح، وهنا ينزلق الشاب ويسقط بقوة على الأرض، لتلقي الشرطة القبض عليه.

وقامت الراكبة "إيفانز" ببث فيديو الحادث المروع على موقع "تويتر"، وغرد مستخدم "تويتر"، جاستن ماكفايدن، قائلاً: "جدي على متن رحلة جوية من لاس فيغاس وأرسل لي للتو هذه الصورة لرجل صعد إلى جناح الطائرة".

وحسب تليفزيون "كيه إس إن في" المحلي، فقد كانت البداية حين أبلغ ضباط بالمطار أن شخصًا قفز رجل فوق سياج محيط بالمطار، وتوجه نحو طائرة بوينج 737 على وشك الإقلاع، ويُعتقد أن الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته يعاني من مرض عقلي، وربما أصيب عند سقوطه من الجناح.


وذكرت "سي إن إن"، أن طياري رحلة خطوط ألاسكا الجوية إلى بورتلاند أبلغوا برج المراقبة بالرجل الذي يقترب من طائرتهم قبل أن يصل إليها.

وقالت الشرطة إن الرجل نُقل إلى المستشفى بعد وضعه قيد الحبس الاحتياطي.

وبعد الحادث، اضطرت الطائرة للعودة إلى بوابتها لإجراء تفتيش كامل، مما أدى إلى تأخير أربع ساعات و 18 دقيقة. جناح طائرة شركة ألاسكا إيرلاينز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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