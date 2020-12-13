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التعاون الإسلامي: عازمون على العمل المشترك في إنتاج وتوزيع اللقاحات والأدوية

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التعاون الإسلامي: عازمون على العمل المشترك في إنتاج وتوزيع اللقاحات والأدوية التعاون الإسلامي: عازمون على العمل المشترك في إنتاج وتوزيع اللقاحات والأدوية

مصراوي Masrawy

02:47 م الأحد 13 ديسمبر 2020

الرياض - أ ش أ
أعربت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، عن عزمها المضي قدمًا من أجل التعاون في إنتاج اللقاحات والأدوية وتوزيعها.
وأكد رئيس هيئة الغذاء والدواء الإندونيسية الدكتور بيني لوكيتو -وفقا لوكالة الأنباء اليوم الأحد- الحاجة إلى التعاون لمواجهة التحديات التي يفرضها تفشي المستجد، وذلك خلال ورشة عمل عن بعد، جمعت مسؤولين من هيئات وطنية لتنظيم الأدوية؛ وشركات أدوية وباحثين وعلماء من جميع الدول الأعضاء في المنظمة.
واستقطبت الورشة، التي نظمتها واستضافتها هيئة الغذاء والدواء الإندونيسية بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أكثر من 200 مشارك، حيث ناقشت مجموعة من القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون في مجال البحث والتصنيع والإدارة في مجال الأدوية واللقاحات في الدول الأعضاء في المنظمة.
من جهته.. شدد الأمين العام المساعد للعلوم والتكنولوجيا في المنظمة الدكتور عسكر موسينوف، على أهمية دور الهيئات الوطنية لتنظيم الأدوية، في ضمان الوصول إلى الأدوية واللقاحات الفعالة والآمنة وبأسعار معقولة.
وأكد المشاركون أهمية التنفيذ الفعال وفي الوقت المناسب للوثيقتين اللتين اعتمدهما الاجتماع الأول لرؤساء الهيئات الوطنية لتنظيم الأدوية من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في جاكرتا، إندونيسيا يومي 21-22 نوفمبر 2018، وهما إعلان وخطة عمل جاكرتا.
وتوفر الوثيقتان إطارًا للتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتحويان استراتيجيات مناسبة وإجراءات ملموسة يمكن استخدامها لمعالجة الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

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