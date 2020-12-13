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تأجيل دعوى نقل أموال قيادات الإخوان لخزانة الدولة لـ 20 ديسمبر

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تأجيل دعوى نقل أموال قيادات الإخوان لخزانة الدولة لـ 20 ديسمبر تأجيل دعوى نقل أموال قيادات الإخوان لخزانة الدولة لـ 20 ديسمبر

مصراوي Masrawy

02:48 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، تأجيل دعوى لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين للتصرف ونقل ملكية أموال ورثة الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي و 89 شخصا آخرين أبرزهم مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر إلى الخزانة العامة للدولة، لجلسة 20 ديسمبر، للمستندات.

كانت لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان قد أقامت دعوى قضائية تطالب وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومحافظ البنك المركزي بصفتهم بالتصرف ونقل ملكية الممتلكات وأموال المتهمين المتحفظ عليها للخزانة العامة للدولة.

وشملت قائمة الأسماء ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي ومرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وعبد الرحمن البر ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحمود غزلان وأسعد الشيخة وأمين الصيرفي ومحمد وهدان وباسم عودة وزير الأسبق وآخرين.

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