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بينهم 4 أطفال.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم "صحراوي الصف"

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بينهم 4 أطفال.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم "صحراوي الصف" بينهم 4 أطفال.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم "صحراوي الصف"

مصراوي Masrawy

02:47 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش الإغاثة لرفع حطام حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي بنطاق مركز الصف جنوب الجيزة.

الحادث أسفر عن مصرع كل من: "نرجس عطية 61 سنة" و"جرجس مجدي 14 سنة" وشقيقه "بيتر 11 سنة".

كما أصيب 5 آخرون هم: السيد محمد 22 سنة وعايدة عطية ٦٢ سنة، ويليم مجدي 11 سنة، وشقيقه طفل يبلغ من العمر عامين، نورا مجدى 30 سنة.

البداية تعود إلى تلقي العقيد أحمد حمدي مأمور مركز الصف إشارة من غرفة العمليات بوقوع حادث بالقرب من نفق الودي ووجود ضحايا ما بين وفيات ومصابين.

وتبين بالفحص اصطدام سيارة نقل وأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

جرى نقل جثامين الضحايا والمصابين إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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