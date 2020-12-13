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تأجيل دعوى غلق موقع تيك توك لجلسة 14 فبراير

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تأجيل دعوى غلق موقع تيك توك لجلسة 14 فبراير تأجيل دعوى غلق موقع تيك توك لجلسة 14 فبراير

مصراوي Masrawy

02:46 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب - محمود الشوربجي:

أجلت محكمة القضاء الادارى، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعلام والاتصالات، والتي يطالب فيها بالحكم بغلق موقع "تيك توك" لجلسة 14 فبراير المقبل.

وقال سمير صبري، في دعواه التي حملت رقم 42131 لسنة 73 قضائية، إن تلك المواقع مخالفة للدستور وللقانون وكافة القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية انتشرت منصات خادشة للحياء وللآداب العامة، وتسعى جاهدة إلى نشر الفجور والتدني والفضائح والعري عبر هذه المواقع، حيث باتت تطبيقات التواصل الاجتماعي، لم تقتصر على التواصل بين الأشخاص وبعضهم البعض أو التسلية فقط، بل امتدت لاستخدامات أخرى تتعلق بجمع الأموال، عندما ظهرت العديد من التطبيقات أبرزها ما يسمى بـ «التيك توك»، والذي يهدف إلى تقديم محتوى مرئي يفيد الشخص ماديًا كلما حصل على عدد متابعين أكثر.

وأضاف صبري في دعواه، أن تطبيق التيك توك يعتمد على صناعة الفيديوهات الشخصية لمستخدميه، لم يتم تناوله في سياق هادف، بل شهد انحرافًا من الشباب والفتيات نحو الابتزاز والمحتويات المخلة، التي تحمل ألفاظًا ومشاهد غير أخلاقية تضر بالجنسين.

وطالب صبري، بالحكم بإغلاق هذه المواقع وقدم المستندات المؤيدة لدعواه.

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