تأجيل استئناف شيري هانم وزمردة على حبسهما بقضية الدعارة لجلسة 13 يناير

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل استئناف المتهمتين شريفة رفعت وابنتها زمردة على حُكم حبسهما بقضية ممارسة الدعارة والتحريض عليها لجلسة 13 يناير المقبل، لإحضار المتهمتين من محبسهما.

وقال المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت، دفاع المتهمتين إن القضية شابها الكثير من الإجراءات والإخلال بحقهما في الدفاع بالمخالفة للدستور، واستندت القضية لوقائع سيتم ضحدها في دفوع جوهرية مؤثرة وقاطعة.

وكانت المحكمة الاقتصادية، قضت بحبس المتهمتين شريفة رفعت وشهرتها "شيري هانم" وابنتها زمردة بتهمة ممارسة الدعارة 6 سنوات لكل منهما، وغرامة 100 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية 3 سنوات.

ونسبت النيابة للمتهمتين الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وشاهدت النيابة العامة المقاطع التي نشراها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية؛ لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.

وبفحص النيابة العامة الهواتف المحمولة وجدت العديدَ من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت النيابة العامة بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التي تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية.