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الصحفيين: اتفقنا مع نادي على تسوية أوضاع أعضاء النادي المتضررين

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الصحفيين: اتفقنا مع نادي الزمالك على تسوية أوضاع أعضاء النادي المتضررين الصحفيين: اتفقنا مع نادي على تسوية أوضاع أعضاء النادي المتضررين

مصراوي Masrawy

02:43 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

قالت نقابة الصحفيين، إنه بالنسبة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أعضاء نادي ، تم الاتفاق مع فوزي العريان المستشار القانوني لنادي الزمالك على التسوية النهائية لمشكلات الزملاء الذين تم شطب عضويتهم أو إيقافها أو لم يسددوا اشتراكات تجديد العضوية لأي سبب خلال السنوات الماضية.

وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين ومحمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس النقابة في بيان للنقابة: نرجو من الزملاء السالف الإشارة إليهم، التوجه إلى النقابة وتسليم إسلام محمد مدير مكتب النقيب المستندات والمعلومات التالية:

- صورة من كارنية النقابة.

- صورة من كارنية العضوية بالنادي.

- تسجيل نوع المشكلة (شطب - إيقاف - عدم سداد تجديد العضوية).

وذلك حتى يتسنى للنقابة إنهاء مشاكل الزملاء بشكل جماعي. ​

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مصراوي Masrawy

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