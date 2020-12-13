أخبار عاجلة

الإليزيه: كيفية إصابة ماكرون بكورونا "غير معروفة".. ونحدد المخالطين -
خلال 24 ساعة.. ضبط 198 سلاح ناري وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي -
الداخلية تشن حملات مكثفة للكشف على سائقي حافلات المدارس متعاطي المواد المخدرة -
ارتكبوا 30 حادث.. الأمن يضبط 4 عصابات في يوم واحد -
المنوفية تنشر صور نماذج الأكشاك الجديدة المقدمة من المحافظة للمواطنين -
الإثنين.. أوبرا الإسكندرية تستضيف رموز الفن والأدب والرياضة -
"مياه القاهرة" تطلق أسطول من سيارات مراكز خدمة العملاء المتطور -
أول تعليق من السيسي على إصابة ماكرون بفيروس كورونا -
"برنت" يرتفع بنسبة 1.17% -
"تفاهم" بين "السعودية للكهرباء" وبنك "اليابان للتعاون الدولي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

القوى العاملة: 225 فرصة عمل وتحصيل 12 ألف جنيه مستحقات مصري بإيطاليا

Print
القوى العاملة: 225 فرصة عمل وتحصيل 12 ألف جنيه مستحقات مصري بإيطاليا القوى العاملة: 225 فرصة عمل وتحصيل 12 ألف جنيه مستحقات مصري بإيطاليا

مصراوي Masrawy

02:51 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب – يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو-إيطاليا، في توفير 225 فرصة عمل داخلية، وتحصيل مستحقات مواطن مصري بلغت 670 يورو ، أي ما يوازي 12 ألفا و 663 جنيها مصريا تقريبا.

وبحسب بيان اليوم، تلقى الوزير تقريرا في هذا الخصوص عبر مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار فيه الملحق العمالي مجدي حسنين رئيس المكتب إلى أنه خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، إلى أنه تسوية 39 شكوى وديا للعمالة المصرية مع أصحاب الأعمال، وإحالة شكوتين للقضاء، وما زال هناك 47 شكوي تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 88 شكوى.

وكان وزير القوى العاملة، قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار الملحق العمالي، إلى إن إجمالي الزيارات واللقاءات الاستشارات التي قام بها بنحو 339، منها 240 استشارة عمالية، و8 لقاءات، بالإضافة إلى 82 زيارة ميدانية، و9 للجهات الحكومية لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من تداعيات .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أول تعليق من السيسي على إصابة ماكرون بفيروس كورونا

أول تعليق من السيسي على إصابة ماكرون بفيروس كورونا

8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - الصحة تسجل 544 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و24 وفاة

8 الصبح - الصحة تسجل 544 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و24 وفاة

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

شبكة عيون الإخبارية