وزيرة الهجرة تشارك في المعسكر الخامس لـ "اتكلم عربي" مع أبناء المصريين بألمانيا والسويد

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

شاركت الهجرة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، في فعاليات المعسكر الخامس لمبادرة "اتكلم عربي" للأطفال المصريين المقيمين في ألمانيا والسويد عبر تطبيق "زووم"، من أجل تشجيعهم على التحدث باللغة العربية واللهجة المصرية، بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات.

جاءت المشاركة في إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لترسيخ الهوية الوطنية المصرية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر الماضي، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ومؤخرا كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال معسكر اليوم، حرصت السفيرة نبيلة مكرم على تحدث اللغة العربية باللهجة المصرية مع الأطفال، موجهة رسالة للأمهات بالتحدث داخل المنزل باللغة العربية مع أطفالهم، والاحتفاظ بالهدايا التذكارية من مصر داخل بيوتهم بالخارج لدعم الهوية المصرية، موجهة الدعوة إليهم لزيارة مصر في أول فرصة عقب انتهاء جائحة كورونا العالمية، والانضمام للملتقيات التي تنظمها الوزارة لأبناء الجيلين الثالث والرابع من أبناء المصريين بالخارج، والتي من المقرر أن يكون فيها أبناء الشهداء والاستماع منهم مباشرة لتضحيات أبطالنا من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.

كما تناولت فعاليات المعسكر عرضًا لعدد من الأغاني التراثية المصرية والتي تفاعل معها الأطفال المشاركين، وتفاعل الأطفال مع أغنية مصرية صميمة.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن سعادتها بمشاركة أبناء المصريين بالخارج من دول ألمانيا والسويد لمشاركتهم في معسكر "أتكلم عربي"، مؤكدة في بداية حديثها أن مصر لا تنسى أولاها الصغار والكبار وهذا المعسكر يعكس اهتمام الدولة المصرية بأولادها بالخارج، الذي نسعى من خلاله للحفاظ على الهوية العربية والمصرية.

كما دعت مكرم أولياء الأمور على التحدث باستمرار مع أولادهم عن مصر وتاريخها وكذلك حكاياتهم وذكرياتهم الشخصية قبل الهجرة، وسيساعد ذلك على نقل العادات والتقاليد المصرية لأبنائنا بالخارج بشكل مباشر، ومن ثم تترسخ هذه القيم بنفوس هؤلاء الأجيال، ولابد أن يحرص أولياء الأمور على أن يحتوى كل بيت عائلة مصرية بالخارج على شيء دال على مصر وثقافتها، حتى يتمكن أبنائنا من النظر باستمرار لتلك الأشياء والارتباط بها.

وشاركت وزيرة الهجرة مع أطفال المعسكر استعادة ذكرياتهم خلال زياراتهم مصر، مؤكدة معهم على ضرورة التمسك بطباعهم المصرية النبيلة، وتلك الصفات التي تميز الشخصية المصرية كالكرم والمروءة وقبول الآخر.

وحرصت مكرم أيضا على الإشارة إلى المشروعات التي تقوم عليها الدولة المصرية في المرحلة الحالية، ولابد أن يفخروا طوال الوقت ببلدهم مصر، التي تسعى قيادتها السياسية لتحقيق طموحات الشعب المصري في الارتقاء بدولتهم والوصول لمستقبل أفضل بأبنائها وأجيالها الناشئة.

وفي الختام، توجهت وزيرة الهجرة بالشكر لأولياء الأمور الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم في هذا المعسكر، مشددة على أن يحرصوا على تحدث اللغة العربية باللهجة المصرية داخل المنازل؛ حفاظا على الهوية المصرية.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لكل الراغبين في متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم عربي"، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الرابط التالي: اضغط هنا