بعد زيادة الإصابات.. الصحة تعلن مستشفى المطرية مكانا لعزل مرضى كورونا

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تشغيل مستشفى المطرية التعليمي بكامل طاقته السريرية كمستشفى عزل لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لعلاجهم طبقا لبروتوكول العلاج المعتمد بالوزارة وإجراء كافة الإجراءات الجراحية والتداخلية، مع تخصيص قسم خاص لحجز الحالات المصابة من الأطقم الطبية.

وقال بيان للهيئة، اليوم الأحد، إن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتقديم كافة الخدمات الطبية المتميزة لمصابي فيروس كورونا.

وأضاف أن الهيئة شاركت خلال الموجة الأولى للجائحة بـ12 مستشفى من مستشفياتها كمستشفيات عزل كلي بكامل طاقتها، ومع بدء الموجة الثانية تشارك حاليا بـ3 مستشفيات للعزل بصورة كلية لاستقبال مصابي فيروس كورونا.

من جانبه، أوضح الدكتور وائل الدرندلي، مدير عام مستشفى المطرية التعليمي، أن المستشفى تم تطويرها خلال الفترة الماضية، برفع كفاءة الأقسام الداخلية، وكذلك إحلال وتجديد الأجهزة الطبية كأجهزة الأشعة المقطعية والرنين وأجهزة المعامل وغيرها بأخرى متطورة لضمان دقة وسرعة النتائج، كما تم رفع كفاءة الجهاز الطبي بجميع أفراده من خلال الدورات التدريبية وورش العمل، التي تتم لنقل وتبادل الخبرات من كوادر المستشفى إلى صغار الأطباء وحديثي التخرج لاستمرار تقديم خدمة طبية متميزة بالمستشفى.

وأشار إلى تجهيز الأقسام الداخلية بالمستشفى، لاستقبال الحالات بطاقة 208 أسرة، وأقسام الرعاية المركزة، بطاقة 43 سرير رعاية مركزة وعدد 15 جهاز تنفس صناعى، كما تم تجهيز قسم لعزل أية إصابة بالفرق الطبية، بطاقة 26 سريرا و8 أسرة رعاية مركزة.

تم توفير كافة المستلزمات الطبية لعلاج المرضى وإجراء كافة التدخلات الجراحية، حيث تتميز المستشفى بإجراء الجراحات الدقيقة كالقسطرة القلبية والمناظير، وننفرد بأننا أول مستشفى حكومي قام بإجراء قسطرة مخية لمريض مصاب بفيروس كورونا خلال الموجة الأولى.