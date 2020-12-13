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لبحث التعاون.. رئيس الأكاديمية العربية يزور جامعة العلمين الأهلية-صور

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لبحث التعاون.. رئيس الأكاديمية العربية يزور جامعة العلمين الأهلية-صور لبحث التعاون.. رئيس الأكاديمية العربية يزور جامعة العلمين الأهلية-صور

مصراوي Masrawy

02:45 م الأحد 13 ديسمبر 2020

الإسكندرية – محمد عامر:

زار الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الأحد، جامعة العلمين الأهلية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.

وقدم الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الأهلية، خلال اللقاء، شرحا وافيا عن الجامعة وكلياتها والبرامج الأكاديمية التي تقدمها إلى لطلابها ودارسيها.

وبحث الجانبان إمكانية تعزيز التعاون المشترك، وعقد عدة لقاء أخرى خلال الفترة المقبلة، لمناقشة أوجه التعاون المختلفة تمهيدا لتوقيع بروتوكول تعاون بين الجامعتين.

ومن جانبه، قال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن الأكاديمية تفتح ذراعيها وترحب بكل فرصة لتعزيز التعاون مع نظيرتها من الجامعات والمؤسسات العلمية والتعليمية من أجل رؤية علمية متكاملة.

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