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صور.. دخول متحف شرم الشيخ مجانًا للأطفال حتى 6 سنوات

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صور.. دخول متحف شرم الشيخ مجانًا للأطفال حتى 6 سنوات صور.. دخول متحف شرم الشيخ مجانًا للأطفال حتى 6 سنوات

مصراوي Masrawy

02:38 م الأحد 13 ديسمبر 2020

جنوب سيناء - رضا السيد:

أكد أحمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، أن المتحف يفتح أبوابه لاستقبال الزوار من السائحين والمصريين وطلاب المدارس على مدار أيام الأسبوع، وذلك خلال فترتين إحداهما صباحية بداية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة مساءً، والثانية مسائية من الساعة الخامسة مساءً وحتى الحادية عشر مساءً.

وعن رسوم الدخول والتصوير الفوتوغرافي، قال مدير المتحف، إن الدخول مجاني للأطفال حتى 6 سنوات، وقيمة تذكرة الدخول للزائرين 40 جنيه، وللطلاب 20 جنيه، و20 جنيه للتصوير الفوتوغرافي، و10 جنيهات لحامل كاميرا التصوير (المصور).

وأوضح أن قيمة تذاكر الدخول تختلف بالنسبة للمصريين عن السائحين الأجانب، فقد بلغت قيمة التذكرة للسائحين 200 جنيه، وطلاب المدارس الأجنبية 100 جنيه، و50 جنيه للتصوير، و20 جنيه للمصور.

وأشار مدير المتحف إلى أن المتحف استقبل عدد من طلاب وطالبات مدرسة الرويسات الابتدائية، وقاموا بجولة إرشادية داخل قاعات المتحف للتعرف على مقتنيات المتحف، وأبدى الطلاب إعجابهم بمعروضات المتحف خاصة مقتنيات الملك "توت عنخ آمون"، و"محاكاة المقبرة".

وأكد أنه يجري تقديم شرح مبسط لكل أثر يوجد في صالات العرض بشكل بسيط يتناسب مع سن الطلاب، وذلك من منطلق دور المتحف التثقيفي والتعليمي.

وأكد مدير المتحف، أنه يجري اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار ، ورفع الطلاب والطالبات لافتات تحمل كلمات في حب .

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