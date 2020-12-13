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"الموارد البشرية": العمل المرن يلبي الاحتياجات الموسمية للمنشآت

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يتيح النظام توظيف كفاءات وطنية بعقود يُحسَب أجرها على أساس الساعة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نظام العمل المرن يساعد منشآت القطاع الخاص في تلبية احتياجاتها الموسمية من الكوادر الوطنية، بما يحقق أهدافها التشغيلية اللازمة في أيام المواسم.

ويتيح نظام العمل المرن توظيف كفاءات وطنية بعقود يُحسَب أجرها على أساس الساعة، دون التزام صاحب بالعمل بتأمين امتيازات وظيفية مثل مَنْح إجازة مدفوعة الأجر، والتأمين الطبي، ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها.

وأضافت الوزارة أن العمل المرن إلى جانب ما يحققه للمنشأة من تلبية احتياجاتها التشغيلية في أيام المواسم، فإنه يَحْتسب العامل المرن بثلث موظف في برنامج نطاقات، ويساعد صاحب العمل على تحسين نطاق منشأته وتحقيق أهداف التوطين.

ويُوَثَّق عقد العمل المرن إلكترونيا عند وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بوابة (mrn.sa)، وذلك بواسطة تسجيل المنشأة في البوابة ثم إنشاء العقد وإدخال بيانات صاحب العمل والموظف، ثم ربط العقد بالبوابات المقترنة مثل (أبشر) و(التأمينات الاجتماعية)، وأخيراً توثيق العقد بما يساعد في الحفاظ على حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية عند الوزارة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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