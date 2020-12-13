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طائرات وشاحنات وحاويات خرجت من هنا.. أمريكا تبدأ توزيع لقاح "فايزر"

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طائرات وشاحنات وحاويات خرجت من هنا.. أمريكا تبدأ توزيع لقاح "فايزر" طائرات وشاحنات وحاويات خرجت من هنا.. أمريكا تبدأ توزيع لقاح "فايزر"
كل حاوية مبردة بالثلج الجاف وتضم ما يصل إلى 4875 جرعة من اللقاح

طائرات وشاحنات وحاويات خرجت من هنا.. أمريكا تبدأ توزيع لقاح

انطلقت، صباح الأحد، قافلة من الشاحنات المحملة بحاويات في حجم حقيبة السفر تحتوي على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تنتجه شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية.

وخرجت الشحنات من مجمع التصنيع التابع لشركة "فايزر" في كالامازو بولاية ميشيغان، في بداية أكبر وأصعب مشروع لتوزيع لقاح في الولايات المتحدة.

وقال وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار إن الولايات المتحدة بدأت توزيع ملايين الجرعات، من أول لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد يحصل على الترخيص في البلاد.

وكانت السلطات الأمريكية المعنية اعتمدت مساء الجمعة استخدام لقاح "فايزر" و"بيونتك"، ويرافق ضباط أمن الشحنات منذ خروجها من المصنع حتى تصل إلى وجهتها النهائية.

وتضم كل حاوية من الحاويات المبردة بالثلج الجاف ما يصل إلى 4875 جرعة من اللقاح، وتنقل إلى طائرات على مقربة من المصنع ستنقلها بدورها إلى مراكز الشحن الجوي التابعة لشركتي "يونايتد بارسل سيرفيس" و"فيديكس" في لويزفيل بولاية كنتاكي، وممفيس بولاية تينيسي.

ووفق "سكاي نيوز"، من هناك ستنقل بشاحنات أو طائرات لتوزيعها على 145 موقعاً خصصتها الولايات المتحدة لاستقبال الجرعات الأولى.

وتقرر أن يكون العاملون في الرعاية الصحية وكبار السن المقيمون في دور رعاية المسنين، أول دفعة يتم تحصينها باللقاح.

وتشترط "فايزر" حفظ اللقاح في درجة حرارة 70 تحت الصفر مئوية، وهو ما يمثل أكبر تحد يواجه اللقاح الذي حقق نسبة نجاح تزيد على 95 بالمائة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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