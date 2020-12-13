مهرجان الملك عبدالعزبز للإبل يحافظ على النوادر.. سلالات تمتد لأكثر من 300 عام

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يحرص الكثير من الملاك على اقتناء السلالات المعروفة لظهور مكامن الجمال بها

أسهمت المسابقات المتنوعة في مهرجان الملك عبدالعزبز للإبل في الحفاظ على نوادر الإبل التي تمتد سلالاتها لأكثر من 300 عام .

وأثمرت مسابقة الفحل وإنتاجه في مهرجان عبدالعزيز للإبل إلى حرص العديد من الملاك في اقتناء سلالات نوادر الإبل المعروفة وعلى سبيل المثال "الودايع" التي تمتد سلالاتها لأكثر من 300 عام، وكذلك "طياحان" التي تمتد سلالته إلى 120 عام، تفرعت منه العديد من الفحول المشهورة على مستوى المملكة في فئة المغاتير.

ويحرص الكثير من ملاك الإبل إلى اقتناء السلالات المعروفة لظهور مكامن الجمال بها وتحقيقها مراكز مشرفة في مسابقات الإبل.

وأكد عدد من الملاك الفحول والإنتاج أن المهرجان يوضح مدى عراقة وسلالة الإبل، وأسهم بشكل كبير في الحفاظ على نوادر سلالات الإبل.مهرجان الملك عبدالعزيز للأبل