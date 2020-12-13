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أمريكا تعتمد خريطة جديدة للمغرب تضم الصحراء الغربية للمملكة

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أمريكا تعتمد خريطة جديدة للمغرب تضم الصحراء الغربية للمملكة أمريكا تعتمد خريطة جديدة للمغرب تضم الصحراء الغربية للمملكة

مصراوي Masrawy

02:31 م الأحد 13 ديسمبر 2020

الرباط - (د ب أ):

اعتمدت الولايات المتحدة خريطة رسمية جديدة للمغرب تضم "الصحراء الغربية" المتنازع عليها إلى أراضي المملكة، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد الاعتراف بالسيادة المغربية على المنطقة.

وقال السفير الأمريكي في الرباط ديفيد فيشر الليلة الماضية: "يسعدني الليلة أن أقدم لكم الخريطة الرسمية الجديدة للمملكة المغربية التي ستعتمدها الأمريكية".

ونقل الحساب الرسمي للسفارة على موقع فيسبوك عنه القول: "هذه الخريطة هي تمثيل ملموس للإعلان الجريء للرئيس ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية".

وأضاف: "أسعى لتقديم هذه الخريطة كهدية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تقديرا لقيادته الجريئة ولدعمه المستمر والقيِم للصداقة العميقة بين بلدينا".

وكان المغرب قد سيطر على الصحراء الغربية عام 1975 في أعقاب انسحاب إسبانيا منها وأعلن أنها جزء من أراضيه.

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