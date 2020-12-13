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بعد التنديد بإعدام صحفي إيراني معارض.. طهران تستدعي السفير الألماني

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بعد التنديد بإعدام صحفي إيراني معارض.. طهران تستدعي السفير الألماني بعد التنديد بإعدام صحفي إيراني معارض.. طهران تستدعي السفير الألماني

مصراوي Masrawy

02:26 م الأحد 13 ديسمبر 2020

وكالات:

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير الألماني في طهران، احتجاجًا على بيان الاتحاد الأوروبي حول إعدام الصحفي الإيراني المعارض روح الله زام، حسبما ذكرت قناة " اليوم" .

ونفذت السلطات الإيرانية أمس السبت حكما بإعدام الصحفي المعارض روح الله زام، بتهمة التحريض على إثارة العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2017.

وأثار إعدام زام سخطا دوليا باعتباره انتهاكا لحرية التعبير في البلاد.

وأبدت الخارجية الألمانية في بيان لها صدمتها إزاء الظروف التي صدر فيها حكم الإعدام بحق روح الله زام، خاصة وأنه احتجز خارج إيران ونقل إلى البلاد قسرا.

وقدمت الوزارة تعازيها إلى عائلة وأصدقاء الصحفي، مشددة على ثبات الموقف الألماني القاضي بأن الإعدام هو "عقوبة عنيفة وغير إنسانية مرفوضة في أي ظروف".

ودعت الخارجية الألمانية، السلطات الإيرانية إلى احترام حق مواطنيها في حرية التعبير، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، والامتناع عن إصدار أو تنفيذ أي أحكام إعدام جديدة.

وصدر حكم الإعدام بحق الصحفي الذي كان يعمل على تغطية المظاهرات المعارضة في إيران عامي 2017-2018 ، بتهمة "ممارسة أنشطة مناهضة للثورة والتواطؤ مع أجهزة الاستخبارات الفرنسية والأمريكية والإسرائيلية".

وأيدت المحكمة العليا الإيرانية، الثلاثاء الماضي، حكم الإعدام الصادر بحق زام الذي اعتقل عام 2019 بعد سنوات قضاها في المنفى.

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