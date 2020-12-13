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نتنياهو يرجح تبكير موعد توزيع اللقاحات في إسرائيل

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نتنياهو يرجح تبكير موعد توزيع اللقاحات في إسرائيل نتنياهو يرجح تبكير موعد توزيع اللقاحات في إسرائيل

مصراوي Masrawy

02:25 م الأحد 13 ديسمبر 2020

تل أبيب - (د ب أ):
رجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تبكير موعد توزيع اللقاحات في إسرائيل.
وقال خلال تفقد مركز للقاحات في تل أبيب: "سنستطيع على الأرجح تبكير موعد إعطاء اللقاحات لسكان إسرائيل على أفضل نحو".
ورغم أنه أشار إلى أن "نهاية الجائحة بدأت تلوح في الأفق"، فقد حث على استمرار الالتزام بالقواعد.
من جانبه، قال وزير الصحة يولي إدلشتاين إنه "ربما نستطيع البدء الأسبوع المقبل في تلقيح الطواقم الطبية".
وأشارت هيئة البث الإسرائيلي إلى أن قيادة الجبهة الداخلية بالجيش تستعد للمساهمة في نقل وتوزيع اللقاح وتوفير الإجراءات اللوجيستية.

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