محافظ الجيزة: ندرس إنشاء كوبري معدني لربط شارع فيصل بمحور محمد أنور السادات

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يرافقه اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى بدء تنفيذ أعمال توسعة كوبري ترسا، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التوسعة للطريق لاستكمال مسار محور محمد أنور السادات الموازي لشارع الأهرام لاستيعاب حجم الحركة المرورية المتوقعة في حال القيام بإجراء غلق كلي وجزئي لبعض القطاعات بشارع الأهرام أثناء تنفيذ الخط الرابع من المشروع القومي لمترو الأنفاق.

وأكد محافظ الجيزة، خلال الجولة التفقدية، على أن أعمال التوسعة لذلك القطاع تشمل إزالة حوالي 8 باكيات من الجزء العلوي لجسم كوبري ترسا وإنشاء مطلع بديل عنه بموازاة جسم الكوبري ليستخدم كمحور مروري رابط للقادم من شارع ترسا ومتوجه إلى شارع خاتم المرسلين، بهدف تنظيم الحركة المرورية بالمنطقة، مشيراً إلى أن أعمال التوسعة من المقرر الانتهاء منها خلال شهرين حيث سيتم تكثيف المجهودات لسرعة نهوها.

وأشار راشد، إلى أنه تم وضع رؤية حضارية بالتعاون مع العديد من أجهزة الدولة لتطوير محاور الحركة الرئيسية بالمحافظة لحل الاختناقات المرورية التي تعاني منها عدة قطاعات حيث يجرى حالياً تطوير محاور: ترسا والمريوطية والمحولات والمنصورية والنيل والسودان، بالإضافة إلى رصف وتطوير عدد من الطرق والشوارع الموازية لشارع الأهرام والشوارع الرابطة بين شارع فيصل والأهرام.

كما تفقد محافظ الجيزة شوارع الشمس والربيع بالرماية وعمرو بن العاص ومنشأة البكاري وكفرطهرمس موجهاً حي الهرم و مديرية الطرق برصف وتطوير شارعي الشمس والربيع ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بهما لاستغلالهم كشريان مروري لاستيعاب حجم الحركة المرورية القادمة من الطريق الصحراوي وطريق الفيوم ومتجهاً لشارع الملك فيصل مع تدعيمها بخدمات مرورية لتيسير الحركة المرورية به.

وأشاد محافظ الجيزة بالتعاون المثمر القائم بين المحافظة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى بما يعود بالنفع على المواطنين لافتاً إلى أنه جاري دراسة إمكانية إنشاء كوبري معدني لربط شارع الملك فيصل بمحور محمد أنور السادات من خلال شوارع المحولات والمطبعة مما يساهم في تسهيل الحركة المرورية دون اللجوء إلى استخدام شارع الأهرام وذلك للمتجه لشوارع خاتم المرسلين ومحور ترعة الزمر وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من المحاور المرورية الجديدة.

وسيتم دراسة إمكانية تطوير وتوسعة شارع عمرو بن العاص كمحور عرضي لربطه بطريق المنشية وكفرطهرمس والطريق الدائري عن طريق إنشاء مطالع ومنازل للطريق الدائري ما سيساهم في تفتيت الكثافات المرورية بشارع فيصل وتخفيف الضغط على وصلة الطريق الدائري بالمريوطية.