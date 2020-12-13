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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

شارك الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في حفل تكريم المشاركين في برنامج سفراء الأزهر من عمداء كليات جامعة الأزهر وأعضاء هيئة التدريس.

ونظم الحفل، الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، بحضور رئيس الجامعة محمد المحرصاوي، الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة، اللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب، اللواء أسامة ياسين.

وأكد عياد، أن الأزهر الشريف ومؤسسات المختلفة يقومون بدور مهم على المستويين المحلي والعالمي في نشر المنهج الوسطي وإقرار السلم المجتمعي بين جميع الشعوب، من خلال ما تقوم به هذه المؤسسات من برامج دعوية وتوعوية وتعليمية وما يتحقق فيما بينها من عملية التلاقي والتبادل في مختلف البرامج، بالإضافة إلى التعاون المثمر بين الأزهر الشريف بشكل عام وبين جميع مؤسسات الدولة.

وأضاف عيّاد أن الأزهر الشريف وما يمثله من قوة مصر الناعمة نجح في تحقيق الكثير من الأهداف السامية التي تقوم استراتيجيتها على الحوار والنقاش لأجل ترسيخ مفاهيم العيش المشترك بين أتباع جميع الديانات واحترام الإنسان لآدميته وإنسانيته.

وأوضح، أن ما يقدمه الأزهر الشريف من سفراء للعالم هو كنز إنساني، خاصة وأن من يتخرج من الأزهر وقطاعاته المختلفة يتميز عن غيره بإدراكه التام للواقع المعاصر ودرايته بالتحديات وتحمله للمسئوليات المختلفة، واهتمامه بالعلم والمعرفة في كافة المجالات وهو ما يؤكده اهتمام دول العالم بإرسال طلابها للدراسة في الأزهر الشريف.​