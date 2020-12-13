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بالأرقام.. نشاط ملحوظ في حركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية

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بالأرقام.. نشاط ملحوظ في حركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية بالأرقام.. نشاط ملحوظ في حركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية

مصراوي Masrawy

02:11 م الأحد 13 ديسمبر 2020

الإسكندرية – محمد عامر:

سجل ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والشحن والتفريغ، رغم استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع انتشار المستجد.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إجمالي عدد السفن على الأرصفة والمخطافين الداخلي والخارجي بلغ 74 سفينة تحمل بضائع عامة وسلع استراتيجية.

وأشار الغندور، إلى وصول 4 سفن من الخارج على متنها 170 ألفًا طن سولار وفول صويا وذرة وقمح، فيما جرى تصدير 22 ألفًا و640 طن بضائع.

أضاف المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أن عدد الحاويات الصادرة يقدر بـ284 حاوية، والواردة 724 حاوية، منوها أنه جرى دخول وخروج 3493 شاحنة من وإلى الميناء خلال 24 ساعة.

ومن جانبه، أكد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن كافة الجهات المعنية تواصل أعمال تعقيم وتطهير الأرصفة والمباني والسفن والوحدات البحرية والبضائع، للحد من انتشار فيروس كورونا.

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