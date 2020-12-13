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10 صور خلال تشييع جنازة القس باقي صدقة شيخ الرعاة الإنجيليين في

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10 صور خلال تشييع جنازة القس باقي صدقة شيخ الرعاة الإنجيليين في مصر 10 صور خلال تشييع جنازة القس باقي صدقة شيخ الرعاة الإنجيليين في

مصراوي Masrawy

02:04 م الأحد 13 ديسمبر 2020

أسيوط ـ محمود عجمي:

شُيعت اليوم الأحد، جنازة القس باقي صدقة، الملقب بـ"شيخ الرعاة الإنجيليين في "، راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى في أسيوط.

جاء ذلك بحضور اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والدكتور القس اندريا زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والأنبا كيرلس وليم مطران الأقباط الكاثوليك، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط للأقباط الأرثوذكس، والعديد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.

وأكد الأنبا يؤانس أسقف أسيوط للأقباط الأرثوذكس، أن القس باقي صدقة، راعى الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، كان نموذجًا مسيحيًّا تقيًّا، وخادمًا عظيمًا وخدم الكنيسة الإنجيلية واستطاع أن يعبر بها لبر الأمان، كما له العديد من المواقف الداعمة للدولة المصرية والوحدة الوطنية بين أطياف المجتمع المصري الواحد.

وقال الأنبا كيرلس وليم، مطران الأقباط الكاثوليك في أسيوط، إن القس باقي صدقة، عميد رعاة الطائفة الإنجيلية في مصر كان "قريبا جدًا من نفوسنا لا بل كان يتربع على قلوبنا بمودة صادقة، كم تشاركنا وتعاونا وتواصلنا على مدى 30 سنة منذ بداية خدمتي لإيبارشية أسيوط وقبل ذلك مع أسلافي".

جدير بالذكر أن القس باقي صدقة ولد في 30 سبتمبر عام 1929 في شبرا، وقام بتدريس اللغة الإنجليزية بالتربية والتعليم حتى عام 1976، والتحق بكلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة عام 1972 وتخرج فيها عام 1975، ورُسم ونُصب راعيًا للكنيسة الإنجيلية الأولي بأسيوط منذ 5 مارس 1976، وعُين نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وعضوا بالمجلس الإنجيلي العام عدة مرات، وتولى رئاسة سنودس النيل الإنجيلي مرتين، وتولى رئاسة مجمع أسيوط الإنجيلي لعدة مرات، كان مديرًا ورئيسًا لمجلس إدارة كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة لعدة سنوات.

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