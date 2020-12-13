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حنان ماضي تحيي حفل مهرجان ألوان في دورته السابعة بشرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

02:00 م الأحد 13 ديسمبر 2020

جنوب سيناء - رضا السيد:

تحي المطربة حنان ماضي، حفل مهرجان ألوان الدولي في دورته السابعة، والمقرر انطلاق فعالياته خلال الفترة من 20 إلى 23 ديسمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.

قال أشرف إبراهيم، رئيس المهرجان، إن إدارة المهرجان قررت تكريم مجموعة من الشخصيات العامة، ورجال الصناعة والفن، منهم الفنانة منال سلامة، المقرر أن تقوم بتقديم فعاليات المهرجان، والفنانة سلوى محمد على، والفنان خالد سرحان، عن مجمل أعمالهم ودعمهم للسياحة والصناعة المصرية والعربية.

وأضاف رئيس المهرجان في تصريح له اليوم الأحد، أنه سيجري تكريم وزير التجارة والصناعة الليبي والوفد المشارك من دولة ليبيا كضيف شرف، وأيضًا الوفود المشاركة من الدول العربية "، العراق، سوريا، لبنان"، كما يشهد الحفل تقديم استعراضات غنائية وإلقاء الشعر تقدمه مجموعة من المواهب الشابة.

وأوضح أنه سيجري طرح نموذج رائع لأحد أهم وأحدث أنماط الترويج الصناعي والسياحي لمصر ضمن فعاليات المهرجان، وإهداء جدارية من المهرجان لمدينة شرم الشيخ بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء.

كما تتضمن فعاليات المهرجان الرسم الجرافيتي لتزين ورسم الشوارع والميادين بشرم الشيخ، خلال فترة المهرجان، فضلًا عن تنظيم حفلًا للألوان من خلال إلقاء مساحيق الألوان على بعضهم البعض، والرسم على وجوه الأطفال بالألوان المبهجة الطبيعية صديقة البيئة.

وقال رئيس المهرجان، إن المهرجان يشهد تنظيم عدد من الندوات العلمية، إضافة إلى إقامة معرض على هامش المهرجان، بهدف التعرف على آخر المستجدات في تقنيات صناعة الدهانات والديكور على مستوى العالم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن مهرجان ألوان الدولي بشرم الشيخ، في دورته السابعة، يعد ملتقى الدهانات العربية والأفريقية، ويشارك فيه 700 شخصية عامة من قيادات الشركات والغرف التجارية العربية والإفريقية، ورجال المال والأعمال وكبار الشخصيات من العاملين والمهتمين بقطاع الدهانات والديكور.

مهرجان ألوان

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مصراوي Masrawy

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