أخبار عاجلة

الإليزيه: كيفية إصابة ماكرون بكورونا "غير معروفة".. ونحدد المخالطين -
خلال 24 ساعة.. ضبط 198 سلاح ناري وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي -
الداخلية تشن حملات مكثفة للكشف على سائقي حافلات المدارس متعاطي المواد المخدرة -
ارتكبوا 30 حادث.. الأمن يضبط 4 عصابات في يوم واحد -
المنوفية تنشر صور نماذج الأكشاك الجديدة المقدمة من المحافظة للمواطنين -
الإثنين.. أوبرا الإسكندرية تستضيف رموز الفن والأدب والرياضة -
"مياه القاهرة" تطلق أسطول من سيارات مراكز خدمة العملاء المتطور -
أول تعليق من السيسي على إصابة ماكرون بفيروس كورونا -
"برنت" يرتفع بنسبة 1.17% -
"تفاهم" بين "السعودية للكهرباء" وبنك "اليابان للتعاون الدولي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

- أسرة العالم النووي فخري زادة تتسلم "وسام النصر"

Print
بالفيديو- أسرة العالم النووي فخري زادة تتسلم "وسام النصر" - أسرة العالم النووي فخري زادة تتسلم "وسام النصر"

مصراوي Masrawy

02:14 م الأحد 13 ديسمبر 2020

وكالات:

سلم قائد الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، الأحد، أسرة العالم النووي الراحل فخري زادة "وسام النصر" من الدرجة الأولى، الموقع من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

ويأتي منح الوسام الرفيع للعالم النووي الراحل لما قدمه من خدمات في المجال الدفاعي، حسبما أوردت قناة " اليوم" .

وقال باقری خلال تسلیم الوسام إلى زوجة الراحل فخري زادة إنه "منذ استشهاد الدكتور محسن فخري زاده، العالم النووي والدفاعي، لم ينعم أعداء إيران بنوم هانئ، وهم دائما في خوف وقلق وتوتر".

وأضاف أنه "مما لا شك فيه أن الثأر لدماء فخزي زاده سيؤخذ من النظام المتغطرس في الزمان والمكان المناسبين، وفق المنطق العملي لجبهة الثورة الإسلامية الإيرانية، وليعلم الشيطان الأكبر أمريكا والنظام الصهيوني أنهم سيدفعون ثمن هذه الجريمة".

وكان العالم النووي الإيراني محسن فخري زاة اُغتيل بطهران في 27 نوفمبر الماضي، في عملية وصفتها طهران بـ"الإرهابية"، واتهمت إسرائيل بالوقوف وراءها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

شبكة عيون الإخبارية