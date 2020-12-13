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الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقًا جديدًا لتعزيز التجارة

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الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقًا جديدًا لتعزيز التجارة الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقًا جديدًا لتعزيز التجارة

مصراوي Masrawy

02:05 م الأحد 13 ديسمبر 2020

وكالات:

وقعت وكالتا ضمان الصادرات في الإمارات وإسرائيل اتفاق تعاون لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حسبما ذكرت "رويترز"، الأحد.

ويخطط الاتحاد الإماراتي لائتمان الصادرات وشركة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية، للتعاون في تقديم دعم مشترك للصادرات والتجارة والاستثمار بين البلدين، وذلك بعد الاتفاق على تطبيع العلاقات في أغسطس الماضي.

ومن المرتقب أن يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإمارات يوم 23 ديسمبر الجاري، في زيارة هي الأولى له بعد تطبيع العلاقات، وقد وصفتها وسائل إعلام إسرائيليةبـ "التاريخية".

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