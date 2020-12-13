إحالة مدير مدرسة و8 معلمين في بني سويف للتحقيق

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بني سويف - حمدي سليمان:

قرر أيمن الكاشف مدير إدارة ناصر التعليمية ببني سويف، إحالة 8 معلمين بمدرسة محمد أنور السادات الابتدائية بقرية بهبشين، للتحقيق العاجل بالشئون القانونية، وإخلاء إداري لمعلم إلى ديوان عام الإدارة، لحين الانتهاء من التحقيق، كذلك إحالة إدارة المدرسة، وكل لجان المتابعة التي تابعت المدرسة منذ بدء الدراسة إلى التحقيق.

جاء ذلك إثر جولة مفاجئة لمدير الإدارة إلى المدرسة لمتابعة سير العملية، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وخلال الزيارة تبين ترك بعض المعلمين لليوم الدراسي قبل مواعيد الانصراف الرسمية، فضلا عن ترك بعض الفصول دون تدريس مادة اللغة الإنجليزية منذ بدء العام.

وشدد مدير الإدارة على عدم التهاون أو التقاعس في حق الطالب ومستواه التعليمي لأن ذلك هو الهدف الأساسي من العملية التعليمية.