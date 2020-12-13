أخبار عاجلة

الإليزيه: كيفية إصابة ماكرون بكورونا "غير معروفة".. ونحدد المخالطين -
خلال 24 ساعة.. ضبط 198 سلاح ناري وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي -
الداخلية تشن حملات مكثفة للكشف على سائقي حافلات المدارس متعاطي المواد المخدرة -
ارتكبوا 30 حادث.. الأمن يضبط 4 عصابات في يوم واحد -
المنوفية تنشر صور نماذج الأكشاك الجديدة المقدمة من المحافظة للمواطنين -
الإثنين.. أوبرا الإسكندرية تستضيف رموز الفن والأدب والرياضة -
"مياه القاهرة" تطلق أسطول من سيارات مراكز خدمة العملاء المتطور -
أول تعليق من السيسي على إصابة ماكرون بفيروس كورونا -
"برنت" يرتفع بنسبة 1.17% -
"تفاهم" بين "السعودية للكهرباء" وبنك "اليابان للتعاون الدولي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إحالة مدير مدرسة و8 معلمين في بني سويف للتحقيق

Print
إحالة مدير مدرسة و8 معلمين في بني سويف للتحقيق إحالة مدير مدرسة و8 معلمين في بني سويف للتحقيق

مصراوي Masrawy

01:55 م الأحد 13 ديسمبر 2020

بني سويف - حمدي سليمان:

قرر أيمن الكاشف مدير إدارة ناصر التعليمية ببني سويف، إحالة 8 معلمين بمدرسة محمد أنور السادات الابتدائية بقرية بهبشين، للتحقيق العاجل بالشئون القانونية، وإخلاء إداري لمعلم إلى ديوان عام الإدارة، لحين الانتهاء من التحقيق، كذلك إحالة إدارة المدرسة، وكل لجان المتابعة التي تابعت المدرسة منذ بدء الدراسة إلى التحقيق.

جاء ذلك إثر جولة مفاجئة لمدير الإدارة إلى المدرسة لمتابعة سير العملية، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد.

وخلال الزيارة تبين ترك بعض المعلمين لليوم الدراسي قبل مواعيد الانصراف الرسمية، فضلا عن ترك بعض الفصول دون تدريس مادة اللغة الإنجليزية منذ بدء العام.

وشدد مدير الإدارة على عدم التهاون أو التقاعس في حق الطالب ومستواه التعليمي لأن ذلك هو الهدف الأساسي من العملية التعليمية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أول تعليق من السيسي على إصابة ماكرون بفيروس كورونا

أول تعليق من السيسي على إصابة ماكرون بفيروس كورونا

8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - الصحة تسجل 544 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و24 وفاة

8 الصبح - الصحة تسجل 544 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و24 وفاة

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

شبكة عيون الإخبارية