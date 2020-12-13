أخبار عاجلة

الإليزيه: كيفية إصابة ماكرون بكورونا "غير معروفة".. ونحدد المخالطين -
خلال 24 ساعة.. ضبط 198 سلاح ناري وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي -
الداخلية تشن حملات مكثفة للكشف على سائقي حافلات المدارس متعاطي المواد المخدرة -
ارتكبوا 30 حادث.. الأمن يضبط 4 عصابات في يوم واحد -
المنوفية تنشر صور نماذج الأكشاك الجديدة المقدمة من المحافظة للمواطنين -
الإثنين.. أوبرا الإسكندرية تستضيف رموز الفن والأدب والرياضة -
"مياه القاهرة" تطلق أسطول من سيارات مراكز خدمة العملاء المتطور -
أول تعليق من السيسي على إصابة ماكرون بفيروس كورونا -
"برنت" يرتفع بنسبة 1.17% -
"تفاهم" بين "السعودية للكهرباء" وبنك "اليابان للتعاون الدولي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الإسكان: بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لمحطة معالجة الصرف الصحي بساقلتة في سوهاج

Print
الإسكان: بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لمحطة معالجة الصرف الصحي بساقلتة في سوهاج الإسكان: بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لمحطة معالجة الصرف الصحي بساقلتة في سوهاج

مصراوي Masrawy

01:58 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لمحطة معالجة الصرف الصحي بساقلتة في محافظة سوهاج، بطاقة ١٥ ألف م٣ / يوم من إجمالي طاقة ٤٥ ألف م ٣ / يوم وبتكلفة 500 مليون جنية لخدمة ٤٥٠ ألف نسمة بمدينة ساقلتة والقرى التابعة لها، وبعض قرى مدينة أخميم.

وقال الوزير: جار حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من محطة المعالجة بطاقة ٣٠ الف م٣ / يوم بنسبة تنفيذ ٨٠ ٪.

وأوضح أن هناك متابعة مستمرة لمشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها حاليا، خاصة بالقرى، ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بتوصيل خدمات الصرف الصحي للقرى المصرية.

وأشار إلى أنه في مجال صرف صحي القرى، ارتفعت نسبة التغطية من 12% عام 2014 : 37.5% حالياً، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة الكبيرة في أعداد السكان، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مختلف الخدمات للمواطنين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أول تعليق من السيسي على إصابة ماكرون بفيروس كورونا

أول تعليق من السيسي على إصابة ماكرون بفيروس كورونا

8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

شبكة عيون الإخبارية