الإسكان: بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لمحطة معالجة الصرف الصحي بساقلتة في سوهاج

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لمحطة معالجة الصرف الصحي بساقلتة في محافظة سوهاج، بطاقة ١٥ ألف م٣ / يوم من إجمالي طاقة ٤٥ ألف م ٣ / يوم وبتكلفة 500 مليون جنية لخدمة ٤٥٠ ألف نسمة بمدينة ساقلتة والقرى التابعة لها، وبعض قرى مدينة أخميم.

وقال الوزير: جار حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من محطة المعالجة بطاقة ٣٠ الف م٣ / يوم بنسبة تنفيذ ٨٠ ٪.

وأوضح أن هناك متابعة مستمرة لمشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها حاليا، خاصة بالقرى، ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بتوصيل خدمات الصرف الصحي للقرى المصرية.

وأشار إلى أنه في مجال صرف صحي القرى، ارتفعت نسبة التغطية من 12% عام 2014 : 37.5% حالياً، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة الكبيرة في أعداد السكان، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مختلف الخدمات للمواطنين.