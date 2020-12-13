★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

تعتبر الطيور من الكائنات المهمة على الصعيد البيئي والسياحي، وبشكل خاصة خلال أوقات هجراتها الموسمية، وتتفرد مصر بأنواع مختلفة من الطيور المهاجرة المهمة على الصعيد العالمي وكذلك مناطق حياة أو هجرات تلك الطيور.

وينشر مصراوي تفاصيل مناطق الطيور المهمة في مصر وجهود الدولة لحمايتها والحفاظ عليها.

تصنيف المناطق الهامة للطيور

يهتم قطاع حماية الطبيعة بحماية الطيور وبيئاتها وهو يعمل على التعرف على المواقع ذات الأهمية الخاصة للطيور على مستوى العالم وتوثيقها، ويطلق على هذه المواقع: المناطق الهامة للطيور (IBA) ويتم اختيار المناطق الهامة للطيور وفق معايير متفق عليها دوليا ولكي يتم اختيار منطقة يجب أن يوجد بها:

- أنواع مهدد بالانقراض على المستوى الدولي

- أنواع ذات توزيع محدود جداً في العالم

- أعداد كبيرة من الطيور

- مجموعات من الأنواع التي ينحصر تواجدها في بيئات معينة

المناطق المهمة للطيور في مصر

حدد "دليل المناطق المهمة للطيور في مصر" 34 موقعاً، وتضم مجموعة من البيئات الأساسية للطيور منها: الأراضي الرطبة والجبال عالية الارتفاع ووديان الصحراء والمسطحات الشاطئية والجزر البحرية.

تقع 15 منطقة منها في محميات معلنة كما تقع 5 مناطق بداخل مناطق يزمع حمايتها.

توزيع المناطق الهامة للطيور في مصر

(بحيرة البردويل – الزرانيق – بحيرة الملاحة – البحيرات المرة – بحيرة المنزلة – بحيرة البرلس – بحيرة إدكو – بحيرة مريوط - بحيرة قارون – وادي الريان – وادي النطرون – جنوب النيل – خزان أسوان – بحيرة ناصر – جزر الغردقة – جزيرة تيران – جزيرة وادي الجمال – جزيرة كولوان – جزيرة الزبرجد – جزر سيال – جزر روابل – نبق – جبل علبة – منطقة أبرق – سانت كاترين – جبل مغارة – القسيمة – وادي جرافي – صحراء القصر – السويس – جبل الزيت – سهل القاع – رأس محمد – العين السخنة).

أهمية مصر بالنسبة للطيور

تمثل الطيور إحدى أهم مكونات التنوع البيولوجي وأكثرها تميزاً في مصر تتمتع بتنوع كبير من البيئات لكل منها طيورها المميزة.

تمثل مصر المعبر اليابس الوحيد بين ثلاث قارات لذا فهي إحدى أهم طرق هجرة الطيور في العالم حيث تعبر مئات الملايين من الطيور خلالها كل ربيع وخريف، وتقضي الكثير من الطيور الشتاء في المناطق الرطبة بمصر مما يجعلها مشتى دوليا مهما للطيور المائية.

تضم مصر أيضا 16 نوعا من الطيور المهددة بالانقراض على المستوى العالمي والتي تمثل مصر أهمية بالنسبة لـ 7 منها.

الأخطار التي تواجهها مناطق الطيور

تواجه المناطق الهامة للطيور في مصر كما في أماكن كثيرة أخرى في العالم، مخاطر عديدة أهمها:

- تدمير البيئات: تمثل التنمية الجائرة، غير المنظمة إحدى أهم المخاطر التي تواجهها المناطق الهامة للطيور مما يؤدي إلى تدمير بيئات هامة من خلال استصلاح الأراضي، والرعي الجائر، والسياحة غير المستدامة، والمحاجر العشوائية.

- التلوث: تعاني الكثير من المناطق الرطبة في مصر من التلوث وبخاصة في الدلتا، ويمثل التلوث البترولي خطرا يهدد البيئة البحرية وبخاصة مستعمرات الطيور البحرية كما يؤدي التخلص العشوائي من النفايات الصلبة إلى تدهور الكثير من البيئات الطبيعية.

- الاستغلال غير المستدام للطبيعة: يقع حوالي مليوني طائر في شباك الصيادين كل خريف وذلك على شاطئ البحر المتوسط بمصر ومن هذه الطيور أنواع مهددة بالانقراض دولياً مثل طائر المرعة.

احتياجات حماية المناطق الهامة للطيور

يجرى حاليا وضع برنامج للحماية والإدارة المستدامة للمناطق الهامة للطيور في مصر وتتضمن مكوناته كالتالي:

- العمل على وضع المناطق الهامة للطيور والتي لا تقع ضمن محميات معلنة ويمكن إدارتها كمحمية طبيعية في إطار شبكة المحميات الطبيعية في مصر.

- تشجيع إجراءات الحماية للمحميات الطبيعية التي تتضمن مناطق هامة للطيور.

- القيام بالأبحاث ووضع برامج الإدارة لحماية المناطق الهامة للطيور الموجودة بها.

- التأكيد على ضرورة القيام بدراسات لتقييم التأثير البيئي لكل المشاريع التي تقام في المناطق الهامة للطيور أو بجوارها مع الاهتمام الخاص بالطيور وبيئتها.

- العمل على الحد من تأثير الأنشطة الضارة مثل الصيد والتلوث على المناطق الهامة للطيور.

- تشجيع الأنشطة الاقتصادية المستدامة والملائمة للبيئة مثل السياحة البيئية التي تعتمد أساسا على الطبيعة وعناصرها في المناطق الهامة للطيور.

- زيادة الوعي البيئي وتشجيع الجهود الرامية لحماية البيئة والطيور بشكل الخاص.