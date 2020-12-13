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بطائرات وشاحنات وحاويات.. الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاح "فايزر"

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بطائرات وشاحنات وحاويات.. الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاح "فايزر" بطائرات وشاحنات وحاويات.. الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاح "فايزر"

مصراوي Masrawy

01:55 م الأحد 13 ديسمبر 2020

وكالات:

انطلقت صباح الأحد قافلة من الشاحنات المحملة بحاويات في حجم حقيبة السفر تحتوي على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تنتجه شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية.

وخرجت الشحنات من مجمع التصنيع التابع لشركة "فايزر" في كالامازو بولاية ميشيجان، في بداية أكبر وأصعب مشروع لتوزيع لقاح في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقال وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار، إن الولايات المتحدة بدأت توزيع ملايين الجرعات، من أول لقاح مضاد لكورونا يحصل على الترخيص في البلاد.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مساء الجمعة استخدام لقاح "فايزر" و"بيونتك"، ويرافق ضباط أمن الشحنات منذ خروجها من المصنع حتى تصل إلى وجهتها النهائية.

وتضم كل حاوية من الحاويات المبردة بالثلج الجاف ما يصل إلى 4875 جرعة من اللقاح، وتنقل إلى طائرات على مقربة من المصنع ستنقلها بدورها إلى مراكز الشحن الجوي التابعة لشركتي "يونايتد بارسل سيرفيس" و"فيديكس" في لويزفيل بكنتاكي، وممفيس بتينيسي.

ومن هناك ستنقل بشاحنات أو طائرات لتوزيعها على 145 موقعا خصصتها الولايات المتحدة لاستقبال الجرعات الأولى.

وتقرر أن يكون العاملون في الرعاية الصحية وكبار السن المقيمون في دور رعاية المسنين، أول دفعة يتم تحصينها باللقاح.

وتشترط "فايزر" حفظ اللقاح في درجة حرارة 70 تحت الصفر مئوية، وهو ما يمثل أكبر تحد يواجه اللقاح الذي حقق نسبة نجاح تزيد على 95 بالمائة.

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