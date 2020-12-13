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الرئيس الروسي يعرب عن استيائه من تراجع دخول المواطنين وارتفاع الأسعار

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الرئيس الروسي يعرب عن استيائه من تراجع دخول المواطنين وارتفاع الأسعار الرئيس الروسي يعرب عن استيائه من تراجع دخول المواطنين وارتفاع الأسعار

مصراوي Masrawy

01:36 م الأحد 13 ديسمبر 2020

موسكو- أ ش أ

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استيائه، أمام وزراء الروسية، من تراجع دخول السكان وتزايد البطالة وارتفاع المواد الغذائية، مشيرا إلى أن ما يحصل في هذه المجالات "ليس مزحة".

وقال بوتين- في تصريحات، اليوم الأحد، نقلتها وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية: "لقد انخفض الدخل الحقيقي المتاح للسكان بنسبة 4.3%، وارتفعت أسعار السكر لأكثر من 71%، والمواطنون باتوا يضعون قيودا على استهلاكهم؛ لأنهم لا يمتلكون المال لشراء الطعام الأساسي".

وأضاف بوتين مخاطبا وزراء الحكومة الروسية: "أين أنتم، وأين تنظرون؟ هذه ليست مزحة"، متابعا "في ظل الظروف التي تتزايد فيها البطالة، وتقل فيها الدخول، وتصبح المنتجات الأساسية أكثر تكلفة، أنتم تجلسون وتحدثوني عن قصص خرافية، عما ستفعلون مستقبلاً".

يُذكر أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أعلن قبل أيام أنه سيتابع شخصيا مسألة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد، وكلف بإعداد معايير اتفاقيات؛ للحد من ارتفاع الأسعار.

يُشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد كلف، في وقت سابق، باتخاذ تدابير للحد من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.

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