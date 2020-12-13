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كوريا الجنوبية: قد نرفع التباعد إلى المستوى الثالث بسبب تفشي كورونا

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كوريا الجنوبية: قد نرفع التباعد إلى المستوى الثالث بسبب تفشي كورونا كوريا الجنوبية: قد نرفع التباعد إلى المستوى الثالث بسبب تفشي كورونا

مصراوي Masrawy

01:31 م الأحد 13 ديسمبر 2020

سول - أ ش أ
قال الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، اليوم الأحد، إن بلاده تمر بمرحلة حاسمة من تفشي تجعلها تفكر في رفع مستوى التباعد الاجتماعي إلى المستوى الثالث.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ للمقر المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة حول الاستجابة لكوفيد-19 عقد في المجمع الحكومي في سول، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب.
وأشار مون - خلال الاجتماع - إلى أنه يجب على المقر المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة أن يتخذ قرارًا جريئًا بشأن رفع مستوى التباعد الاجتماعي إلى المستوى الثالث، معتبرا أنه أمر لا مفر منه.
وقال: "نحن نمر بمرحلة حاسمة، ما يتطلب حشد كل إمكانيات الحجر الصحي وقدرات السلطات الإدارية لوقف انتشار فيروس كورونا".
وأضاف مون: "السرعة مهمة قبل كل شيء، وسيكون العثور على الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في أسرع وقت ممكن وكسر سلسلة الانتشار، وسيلة أساسية لاحتواء انتشار الفيروس بسرعة".
وناشد الرئيس الكوري الجنوبي، المواطنين بضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، مشددا على أن الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي يعد أقوى لقاح وعلاج لكوفيد-19 قبل استخدام لقاحاته وعلاجاته في البلاد .. كما دعا المواطنين إلى الامتناع عن التجمعات والتحركات قدر الإمكان، بسبب مرور كوريا الجنوبية بحالة طارئة.

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مصراوي Masrawy

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