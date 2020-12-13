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دفاع "طفل المرور" أمام المحكمة: أمين الشرطة لم يقدم بلاغا بالواقعة

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دفاع "طفل المرور" أمام المحكمة: أمين الشرطة لم يقدم بلاغا بالواقعة دفاع "طفل المرور" أمام المحكمة: أمين الشرطة لم يقدم بلاغا بالواقعة

مصراوي Masrawy

01:54 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب - محمود السعيد:

استمعت محكمة الطفل بالقاهرة، اليوم الأحد، لمرافعة دفاع طفل المرور و3 من أصدقائه في اتهامهم بإهانة شرطي وتعاطي الحشيش.

ودفع محامى "طفل المرور" بانتفاء القصد الجنائي للجرائم وعدم توافر فرض القوة والسيطرة.

وأكد دفاع طفل المرور، عدم تقديم المجني عليه أمين الشرطة بلاغ يخص هذه الوقائع واكتفى بتحرير مخالفة قانونية، موضحًا أن المتهمين صغار السن ولا يعلمون أن تلك الواقع يعاقب عليه القانون.

ووصل المتهم "أحمد. أ" و3 من أصدقائه اليوم الأحد، إلى محكمة الطفل المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية في حراسة أمنية، حيث ارتدوا الكمامات للوقاية من .

وأحالت النيابة العامة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة.

وأسندت لهم اتهامات بإحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي علي مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب و تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير.

وذكرت النيابة العامة في بيان أنها أقامت الدليل قبل المتهمين من حاصل إقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم "أحمد" و4 آخرين من أصدقائه بعد نشرهم يسخر من موظفين عموم وإهانة شرطي مرور وقيادة سيارة بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها.

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