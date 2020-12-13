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مصراوي Masrawy

كتب- محمود الشوربجي:

بدأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر أولى جلسات دعوى بطلان قرار حل مجلس إدارة نادى الزمالك الصادر عن وزير الشباب والرياضة، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.

منع الأمن الإداري في مجلس الدولة، حضور الصحفيين الجلسة، ودخل مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مصطحبا معه نحو 5 محامين.

من المقرر أن يترافع مرتضى أمام المحكمة في دعواه المطالب فيها بإلغاء قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك.

وتواجدت الأجهزة الأمنية بمحيط مبنى مجلس الدولة، بالتزامن مع نظر أولى جلسات الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، وأحمد عادل عبدالفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريف كمال، أعضاء مجلس إدارة النادي السابقين.

من المقرر أيضًا أن تنظر محكمة القضاء الإداري بذات الجلسة الطعن المقام من هاني زادة عضو مجلس الزمالك السابق على القرار ذاته، حيث كان قد سبق باقي أعضاء مجلس إدارة النادي في إقامة طعنه، وحددت المحكمة جلسة واحدة لنظر جميع الطعون لإقامتها على نفس القرار وبذات الطلبات