أحدهما محكوم عليه بــ 64 سنة.. سقوط عاطل ومحامي هاربين فى الجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

سقط فى قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عاطلًا ومحاميًا، هاربين من أحكام قضائية فى الجيزة.

أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة اختباء عاطل - مُقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة مطلوب التنفيذ عليه فى 12 حكمًا قضائيًا بإجمالى مدد سجن بلغت 64 سنة في شقة سكنية بالهرم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأمكن ضبطه حال تواجده بالشقة.

وبمناقشته للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامى اعترف بارتكابه وقائع القضايا المحكوم عليه فيها بالإشتراك مع، محامى ، مطلوب التنفيذ عليه فى ذات القضايا، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة.

وعلى الفور تم استهداف الأخير وضبطه وبمواجهته أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، خاصةً الأحكام الجنائية واجبة النفاذ والمجمعة ووشيكة السقوط.