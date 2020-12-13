فحص 627 ألف مواطن ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة في بني سويف

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بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لـ627 ألفًا و130 مواطنًا، "بنسبة 106.1% من إجمالي المستهدف المقدر بـ591 ألفًا و290 مواطنا"، ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، والتي تنفذها وزارة الصحة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

وتستهدف مبادرة علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، المواطنين فوق سن الأربعين، والفئة العمرية من سن 18 إلى 40 عاما من المسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة.

وأشار المحافظ إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، والتي تشمل التوعية والتثقيف الصحي، الكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهري.

من جانبه أوضح الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة أنه جرى تنفيذ المبادرة في الإدارات الصحية والمواقع والوحدات الصحية بواسطة 135 فريق ثابت ومتحرك، مشيرا ً إلى أنه جرى التأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، ومناشدة المرضي أصحاب الأمراض المزمنة ومرضي الكلي بالتوجه إلى الوحدة الصحية، لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.