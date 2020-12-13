"تمثيلية".. كشف غموض واقعة اختطاف مواطن في سوهاج

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

كشفت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الأحد، حقيقة اختطاف مواطن وطلب فدية مالية من أسرته مقابل إطلاق سراحه.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة سوهاج بورود بلاغ من أحد المواطنين مقيم دائرة المركز بتلقيه اتصالًا هاتفيًا من مجهول يتضمن قيامه وآخرين بخطف شقيقه لخلافات بينهم.

كشفت جهود فريق البحث عن عدم صحة ما جاء بأقوال المُبلغ، وأضافت أن المُبلغ بغيابه وابن عمه اتفقا على افتعال الواقعة والادعاء باختطاف المتهم الأول وقيام ابن عمه بإخفائه بمنزله والاتصال بأسرته ومساومتهم على دفع مبلغ الفدية.

جرى ضبط المتهمين بمسكن المتهم الثاني وبحوزتهما الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة، وأضافا بسابقة اتفاقهما على اختطاف ابن شقيقة المتهم الأول لمساومة والده على إطلاق سراحه نظير دفع مبلغ مالي كفدية، إلا أنهما تراجعا عن تنفيذ مُخططهما خشية ضبطهما، واتفقا على افتعال الواقعة على النحو المُشار إليه.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.