السجن المشدد لمتهمين في واقعة سرقة بالإكراه بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، اليوم الأحد"، حضوريًا بمعاقبة متهمين الأول بالسجن المشدد 3 سنوات، والثاني بالحبس عامين مع الشغل، والزمتهما المحكمة بالمصاريف الجنائية، وبراءة ثالث، ورفض الدعوى المدنية ضده، وإلزام رافعها مصاريفها، و200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وذلك عما نسب إليهم بسرقة شخصين بالإكراه.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، وحسين عبد الرؤوف نظمي، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبو طالب، وذلك في أحداث القضية 5618 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3191 لسنة 2019 كلي كفر الشيخ.

تعود التفاصيل إلى يوم 9 مايو 2019، في نطاق مركز كفر الشيخ، عندما واجه "باسم.أ.م.ا"، والمتهم الثاني "جوهر.ج.س.ش"، الصادر ضده العقوبة الثانية، والثالث "القطب.م.ا.ا"، الصادر بحقه حكم البراءة، ضمن قائمة مدون بها 8 متهمين بسرقة منقولات، وأموال خاصة بالمجني عليهما محمود بسيوني أبوالعزب، ومحمد مصطفى سالم حامد، كرهًا عنهما.

تبين من أوراق القضية أن 4 متهمين، استوقفوا المجني عليهما ليلا بالطريق العام حال استقلالهما سيارة، وأشهروا في مواجهتهما أسلحة نارية "طبنجة، وبندقية، وخرطوش"، وأسلحة بيضاء "عصا حديدية"، وتمكنوا من الاستيلاء على المنقولات، والأموال بالمجني عليهما.

كما وجه لهم تمهًا بحيازة وإحراز، بدون ترخيص، أسلحة نارية مششخنة، وغير مششخنة "طبنجة، وبندقية، وخرطوش"، وأسلحة بيضاء "عصا حديدية"، دون مسوغ قانوني.