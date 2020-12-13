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في مكتب محافظ.. تعافي 5 موظفين بالمنوفية من

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في مكتب محافظ.. تعافي 5 موظفين بالمنوفية من فيروس كورونا في مكتب محافظ.. تعافي 5 موظفين بالمنوفية من

مصراوي Masrawy

01:31 م الأحد 13 ديسمبر 2020

المنوفية - أحمد الباهي:

أكد مصدر في ديوان عام محافظة المنوفية، تعافي 5 موظفين من المعاونين لمحافظ المنوفية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح المصدر – الذي فضل عدم نشر اسمه – أن المتعافين هم فادي زايد مدير مكتب المحافظ، ومدير العلاقات العامة إبراهيم صلاح، بالإضافة إلى 3 آخرين من الموظفين المعاونين للمحافظ، بعد 3 أسابيع من الإصابة وخضوعهم للعزل المنزلي.

من جانبها، وجهت مديرية الطب البيطري بالمنوفية فريق التطهير الخاص بها إلى ديوان عام المحافظة الجمعة والسبت الماضيين، لتعقيم وتطهير الديوان العام بالمبيدات، لمجابهة .

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