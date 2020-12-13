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مصراوي Masrawy

المنوفية - أحمد الباهي:

أكد مصدر في ديوان عام محافظة المنوفية، تعافي 5 موظفين من المعاونين لمحافظ المنوفية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح المصدر – الذي فضل عدم نشر اسمه – أن المتعافين هم فادي زايد مدير مكتب المحافظ، ومدير العلاقات العامة إبراهيم صلاح، بالإضافة إلى 3 آخرين من الموظفين المعاونين للمحافظ، بعد 3 أسابيع من الإصابة وخضوعهم للعزل المنزلي.

من جانبها، وجهت مديرية الطب البيطري بالمنوفية فريق التطهير الخاص بها إلى ديوان عام المحافظة الجمعة والسبت الماضيين، لتعقيم وتطهير الديوان العام بالمبيدات، لمجابهة فيروس كورونا.