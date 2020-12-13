أميركا: ملتزمون بتأمين مستقبل أفضل للشعب السوري

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جي بي سي نيوز :- أعلنت السفارة الأميركية لدى سوريا على تويتر أن المبعوث الخاص لسوريا جويل ريبيرن ناقش خلال جولة للمنطقة زار فيها تركيا ومصر وإسرائيل وشمال شرق سوريا الحاجة إلى العمل لتحقيق حل دائم وسلمي وسياسي للنزاع السوري بما يتماشى مع قرار مجلس قرار مجلس الأمن 2254.

وأكد ريبيرن التزام بلاده المساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية وبناء الاستقرار والأمن اللازمين لمستقبل أفضل للشعب السوري.

واضاف يجب مواصلة الضغط على الأسد لتأكيد عدم وجود أي مخرج للأزمة سوى الحل السياسي .

وتابع ان امريكا تنوي فرض عقوبات على سوريا خلال الأسابيع المقبلة ولكن لا يمكن تحديدها الآن .

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