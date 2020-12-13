التعاون الإسلامي تؤكد عزمها على التعاون في إنتاج وتوزيع اللقاحات والأدوية

★ ★ ★ ★ ★

خلال ورشة عمل جمعت مسؤولين من هيئات وطنية لتنظيم الأدوية وشركات أدوية

أعربت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن عزمها على المضي قدماً من أجل التعاون في إنتاج اللقاحات والأدوية وتوزيعها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عن بعد يومي 09 - 10 ديسمبر 2020، جمعت مسؤولين من هيئات وطنية لتنظيم الأدوية؛ وشركات أدوية وباحثين وعلماء من جميع الدول الأعضاء في المنظمة.

واستقطبت الورشة، التي نظمتها واستضافتها هيئة الغذاء والدواء الإندونيسية بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أكثر من 200 مشاركاً حيث ناقشت مجموعة من القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون في مجال البحث والتصنيع والإدارة في مجال الأدوية واللقاحات في الدول الأعضاء في المنظمة.

وأكد رئيس هيئة الغذاء والدواء الإندونيسية، الدكتور بيني لوكيتو، الذي افتتح الورشة الحاجة إلى التعاون لمواجهة التحديات التي يفرضها تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

من جهته، شدد الأمين العام المساعد للعلوم والتكنولوجيا في المنظمة الدكتور عسكر موسينوف، على أهمية دور الهيئات الوطنية لتنظيم الأدوية في ضمان الوصول إلى الأدوية واللقاحات الفعالة والآمنة وبأسعار معقولة.

وأكد المشاركون أهمية التنفيذ الفعال وفي الوقت المناسب للوثيقتين اللتين اعتمدهما الاجتماع الأول لرؤساء الهيئات الوطنية لتنظيم الأدوية من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في جاكرتا، إندونيسيا يومي 21-22 نوفمبر 2018، وهما إعلان وخطة عمل جاكرتا.

وتوفر الوثيقتان إطاراً للتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتحتويان على استراتيجيات مناسبة وإجراءات ملموسة يمكن استخدامها لمعالجة الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد.منظمة التعاون الإسلامي