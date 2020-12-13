وزير الأوقاف يبحث مع رئيس البرلمان العربي التعاون في مكافحة الفكر المتطرف

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأحد، رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، وممدوح عباس الصالح عضو البرلمان، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لمناقشة عدد من القضايا من أهمها التعاون في مكافحة الفكر المتطرف.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأحد، أنه تم الاتفاق على العمل المشترك في مجال التثقيف وبناء الوعي، واضطلع رئيس البرلمان العربي على جهود الوزارة في مجال النشر، وأهداه الوزير نسخًا من أحدث إصدارات الوزارة في مقدمتها سلسلة "رؤية" للفكر المستنير .

ومن جانبه أهدى رئيس البرلمان العربي، وزير الأوقاف درع البرلمان العربي تقديرًا لجهوده في مواجهة الفكر المتطرف.