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خفيفة إلى متوسطة.. خرائط سقوط الأمطار حتى الثلاثاء

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مصراوي Masrawy

01:02 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل خريطة سقوط الأمطار على مدار 3 أيام بداية من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.

وأشارت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية العربية خلال الفترة من 13 ديسمبر وحتى 15 ديسمبر 2020 إلى:

الأحد 13 ديسمبر:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وأجزاء من مطروح.

الاثنين 14 ديسمبر:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والدلتا وشمال سيناء.

الثلاثاء 15 ديسمبر:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والدلتا ومنطقة القناة.

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