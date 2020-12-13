اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادات في أسيوط

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أسيوط - محمود عجمي:

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة والتي ستبدأ يوم الثلاثاء 16 يناير 2021 وتنتهي يوم الخميس 4 فبراير 2021.

وقال محافظ أسيوط، إنه جرى اعتماد مواعيد الامتحانات بناءً على ما انتهت إليه الاجتماعات الدورية لمديري العموم ومديري الادارات التعليمية ومديري إدارات التعليم المختلفة (عام - فني – مجتمعي – تربية خاصة)، بعد مراعاة الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2021 ومراعاة جميع الكتب الدورية والقرارات والتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم والامكانيات المتاحة لجميع المدارس.

وأوضح محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات صفوف النقل للتعليم الابتدائي والمجتمعي تبدأ في 16 يناير وتنتهي 27 يناير وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية عام ومهني في 30 يناير وتنتهي 4 فبراير، وتبدأ امتحانات النقل الإعدادي للصف الأول والثاني عام ومهني في 16 يناير وتنتهي في 27 من الشهر نفسه كما تبدأ امتحانات النقل الابتدائي صم نور والنقل الاعدادي الصف الأول والثاني صم ونور في 26 يناير وتنتهي 27 يناير، وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي صم ونور في 30 يناير وتنتهي في 4 فبراير، بينما تبدأ امتحانات النقل الثانوي صم للصف الأول والثاني في 16 يناير وتنتهي 4 فبراير وامتحانات نقل التعليم الفني بأنواعه في 16 يناير وتنتهي في 4 فبراير 2021.